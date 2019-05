Attraversa con il semaforo verde: ragazza travolta dal tram. E’ grave al Cto

E' accaduto ieri mattina all'incrocio tra via Regina Margherita e via Rossini, a Torino

Investita da un tram della linea 3 mentre attraversa la strada. Ora è grave al Cto. E’ accaduto ieri mattina all’incrocio tra via Regina Margherita e via Rossini, a Torino. La malcapitata, una giovane di 27 anni, a quanto pare, stava attraversando sulle strisce con il semaforo verde quando il mezzo pubblico l’ha travolta.

UTILIZZAVA IL CELLULARE?

E’ probabile che in quel momento stesse utilizzando il cellulare. Sembra però che non lo tenesse all’orecchio (un testimone lo avrebbe escluso) bensì tra le mani. Difficile dunque sapere se lo stesse guardando o meno. Quel che è certo, però, è che quando si è affacciata sulle strisce pedonali, per lei il semaforo era acceso sul verde. E che di conseguenza il tram, così come trapelato dalle indagini e dalle prime testimonianze raccolte dalla polizia municipale (giunta sul posto pochi minuti dopo l’incidente), sia transitato con il segnale di arresto attivato. Circostanze, queste, che solo gli inquirenti potranno in ogni caso confermare oppure smentire.

INTRAPPOLATA SULLE ROTAIE

La giovane, C.L. franco-tedesca, a Torino per lavoro (lavora in uno studio di design), è rimasta intrappolata tra le rotaie e le ruote del veicolo per quasi mezz’ora. E’ stata liberata dai vigili del fuoco, quindi caricata a bordo di un’ambulanza del 118 e infine trasferita d’urgenza in ospedale.

OPERATA D’URGENZA

Nell’incidente, la 27enne ha riportato alcune fratture alla gamba ed al piede, oltre a un trauma vertebrale. E’ stata sottoposta ad intervento chirurgico d’urgenza con la speranza di riuscire a scongiurare l’amputazione parziale del piede.