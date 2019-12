Aule al freddo, studenti in sciopero

Gli studenti si sono radunati davanti all’ingresso della loro scuola. Poi, anziché entrare in classe, sono rimasti fuori e hanno accennato un coro: “A scuola per studiare, non per congelare”. E’ successo ieri all’istituto tecnico Vittone di Chieri, dove una parte degli alunni ha protestato contro le temperatura nelle aule: «Nell’edificio che ospita la sezione commerciale si gela da mesi – tuonano gli studenti -. Abbiamo provato e il termometro è arrivato a segnare 15 gradi. Adesso basta, siamo stanchi di battere i denti con giacche e maglioni».

Ieri la preside Marinella Principiano è uscita per convincere i ragazzi a entrare a scuola, visto che le temperature nelle classi erano salite a 19 gradi: «Però è vero che ci sono problemi – ammette la dirigente -. Li abbiamo segnalati più volte alla Città metropolitana ma non sappiamo se ci siano dei malfunzionamenti o se il riscaldamento venga spento troppo presto».

Dall’ex Provincia, proprietaria del complesso, replicano: «Abbiamo effettuato dei rilievi in occasione delle segnalazioni e le temperature erano sempre nella norma, fra i 18 e i 20 gradi. Durante le feste natalizie saranno comunque puliti i filtri ed è in corso la riparazione dell’impianto a servizio della palestra».