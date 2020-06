Aule arredate da call center

Chiude la scuola, tutti promossi. Ci siamo arrivati con la didattica a distanza, attivata dal 92% delle scuole ma praticata solo da 7 prof su 10 e ricevuta da metà studenti (l’altra metà non ha il Pc o ha una connessione inadeguata). Niente scritti per i maturandi, dovranno solo sedersi per mezz’ora davanti alle commissioni e farsi far qualche domanda che giustifichi la promozione in massa. Che non deve stupire: nel 2019, pur con gli scritti e i doppi orali, fu promosso il 99,7% dei candidati. In questo senso cambia poco, il Covid. Ed ora tutti in vacanza, si riparte a settembre. Ma come? L’85% dei ragazzi vuol tornare in aula perché la didattica a distanza sarà magari più comoda, efficace e responsabilizzante, ma la scuola è altra cosa. La scuola vuol dire attese in gruppo per minuti all’ingresso e all’uscita. Vuol dire aula, banchi, compagni, docenti, cattedra, lavagna, lezioni, interrogazioni, verifiche, paure, delusioni e gioie. Tutti ne abbiamo un lucido ricordo, della scuola, magari macchiato da qualche prof carogna, ma bello. Fatto di volti, nomi, personaggi, gag, aneddoti, scherzi. I primi batticuori, i giochi, i sogni, i concerti, l’apprendistato in pubbliche relazioni con collaudo sul campo di personalità, intelligenze, prepotenze, fascini, astuzie e timidezze…Come può un monitor sostituire tutto ciò? E non è finita. Mancano i soldi per la manutenzione delle scuole, cadono i soffitti, ma la ministra vuole mettere 20 milioni di divisori in plexiglass tra i banchi per paura di una pandemia già finita, ma ancora redditizia in termini di soldi e di potere. Come diceva quel cartello? “smettetela di terrorizzare il governo con la storia che il Covid è finito”

