Aule inagibili, scuola chiusa. Al via la protesta dei genitori

Doveva essere la scuola del futuro, invece ha già chiuso – seppur temporaneamente – per lavori di messa in sicurezza.

Il complesso Salvo D’Acquisto di via Tollegno, la famosa “scuola verde” del quartiere Barriera di Milano, potrebbe non riaprire a settembre. Da anni nel mirino dei residenti, per via di alcune aule inagibili e delle infiltrazioni, la scuola ha dovuto chiudere i battenti per motivi di sicurezza.

La perizia dei tecnici dell’edilizia scolastica, infatti, non ha lasciato scampo al plesso che comprende una elementare e una media. Fattore che ha scatenato le polemiche dei genitori.

In ballo c’è lo spostamento degli studenti delle medie alla Viotti e delle elementari alla Bernardo Croce. E la paura che la scuola non riapra in tempi brevi. Fattore che ha convinto i genitori a organizzare una manifestazione di protesta. In programma per giovedì dalle 17 alle 18.

Unica nota positiva il bando per la piscina E8, rimasta chiusa per vent’anni. Mentre per la scuola restano le preoccupazioni. Il problema più grosso è il tetto che con le piogge diventa instabile.

Mentre negli anni non sono mancate segnalazioni di vario tipo: dai bagni della palestra inagibili passando per i muri rotti. «La circoscrizione Sei – spiega la presidente, Carlotta Salerno – è al fianco dei genitori per ridurre, al minimo, i disagi dei loro figli. Monitoriamo la situazione e speriamo che i soldi della ristrutturazione arrivino. E che i lavori siano fatti in tempi celeri».

Fu la Giunta del 1968 a volere la scuola, accogliendo la proposta di un gruppo di pedagogisti e per “non compromettere l’efficacia di una iniziativa che per il suo intrinseco valore ben merita di ricevere una soluzione esemplare sotto ogni aspetto” si decise di farla in via Tollegno, nel cuore di quella Barriera di Milano inserita nella zona di espansione della città chiamata “E8”.

Ma dopo una decina d’anni è iniziato il crollo. E oggi le mamme presentano il conto.