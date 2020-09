Aumentano i contagi: più di cento in 24 ore. Impennata nelle scuole

Ci sono due dati che rappresentano, forse più di altri, le caratteristiche del Covid in questa seconda ondata. Il primo riguarda la percentuale di asintomatici che, secondo la Fondazione Gimbe che monitora settimanalmente l’andamento della pandemia, sarebbe del 93% dei positivi. Poi c’è un altro numero, squisitamente locale, e fa riferimento al dato relativo agli studenti positivi riscontrati nelle ultime 24 ore. Il totale è salito a 33 e in un giorno sono stati individuati 9 ragazzi positivi al Covid. L’indice di raddoppio del contagio, che riguarda le positività nella scuola, sta assumendo una rapidità di diffusione preoccupante. Da non sottovalutare, poi, gli 832 tamponi somministrati nelle ultime 24 ore a studenti e personale della scuola che presentavano linee di febbre o leggeri sintomi da coronavirus. Negli ultimi tre giorni i numeri sono sempre quelli, poco sotto le mille unità. Per ciò che riguarda i contagi in Piemonte, ieri l’Unità di crisi ha reso noto che nelle ultime 24 ore sono stati 104 e l’indice sta gradualmente salendo. Ieri, come il giorno precedente, c’è stato un decesso per Covid e vi è stato un ricoverato in più in terapia intensiva.

