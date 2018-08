Aumentano i pusher: «Nei nostri quartieri la droga è ovunque»

Si nascondono tra le auto in sosta, si siedono sulle panchine dei giardini e – di recente – sostano anche all’interno di kebab e minimarket. Trasformati in veri e propri fortini. Il mercato della droga non conosce soste nemmeno d’estate e nonostante i continui controlli da parte delle forze dell’ordine, sono i pusher a continuare a dettare legge.

Da Borgo Vittoria a San Salvario passando per Barriera e Aurora, in una rete che vede sempre nuovi soldati al suo servizio. Uno dei casi più eclatanti è senz’altro quello della Spina Reale.

Zona da sempre tranquilla ma trasformata nell’ultimo anno in un punto di ritrovo per spacciatori. Con i residenti di via Stradella arrivati a organizzare manifestazioni e presidi che hanno avuto un solo effetto: quello di disperdere temporaneamente i venditori di morte.

