AURA PRATICHE AUTO – Fare le pratiche auto in completa serenità

Al volante in tutta sicurezza, almeno per quanto riguarda le pratiche auto, grazie al servizio completo che fornisce l’agenzia Aura Pratiche Auto di via Principe Tommaso a 100 metri da C.so Marconi, nel cuore di San Salvario. Da cinquant’anni Aura è sinonimo di affidabilità, nonché di cortesia e professionalità per ciò che riguarda: rinnovo, duplicato o conversione della patente, voltura, immatricolazione, bollo, perdita possesso, duplicato del certificato di proprietà. Ma ci sono anche tutta un’altra serie di pratiche a volte complicate da espletare per il comune cittadino, tra cui la radiazione per esportazione, l’importazione dall’estero, il bollino Dekra per la Germania, il cambio targa, le patenti internazionali. Con Aura si possono prenotare targhe prova, fare visure PRA on line, aggiornamenti, certificazioni, prenotare visite mediche per i rinnovi e cancellare fermi amministrativi. Insomma, l’universo burocratico fatto di carte, firme e documenti che a volte appare come una strada in salita, con Aura Pratiche Auto si trasforma in una piacevole passeggiata perché grazie all’organizzazione e all’esperienza del personale di via Principe Tommaso, attraverso prenotazioni fatte nei tempi giusti, le pratiche vengono effettuate velocemente. In fondo si sa, nessuno ha voglia di perdere mattinate o pomeriggi a fare documenti o atti, quindi Aura è proprio il posto giusto.

Indirizzo: via Principe Tommaso 26/C

Telefono: 011.81.789.81

Fax: 011.02.401.63

Mail: aura@semetra.it

Orario: 9,30-13; 14-18,30 (sabato su appuntamento, chiuso la domenica)