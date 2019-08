Aurora, acido contro il vicino per la musica troppo alta: arrestato

Dramma sfiorato nel quartiere Aurora. E tutto per futili motivi, come il dover ascoltare la musica dei vicini del piano di sotto. Questa, almeno, sembra essere stata la motivazione del folle gesto di un 61enne, che ha tentato di aggredire con dell’acido il giovane vicino. Lo aveva avvertito la sera prima e il mattino seguente ha agito indisturbato: sapeva che il ragazzo sarebbe uscito di casa per recarsi a lavoro.

Lo stava aspettando all’esterno del palazzo, nascosto dietro un’auto in sosta. Lo ha visto varcare il portone dello stabile e si è scagliato contro di lui. Gli ha lanciato contro del liquido contenuto in una bottiglietta dell’acqua, della candeggina. Il ragazzo aveva le mani impegnate ma è riuscito comunque a coprirsi il volto, riportando così esclusivamente delle lievi lacerazioni al braccio sinistro.

I poliziotti del commissariato Centro, giunti sul posto, hanno rinvenuto la bottiglia in plastica e arrestato l’uomo, un italiano di 61 anni, per il reato di atti persecutori. Le minacce, anche di morte, perduravano da circa due anni. Il 61enne in precedenza, secondo quanto raccontato dalla vittima, aveva anche urinato contro la porta del suo appartamento.