Aurora, droga negli slip e nelle scatole di scarpe: tre giovani nei guai

Sono da poco passate le 23 di domenica sera quando personale della Squadra Volante in servizio di controllo del territorio nota, parcheggiata su corso Palermo, un’autovettura sospetta. A bordo, tre giovani di età compresa fra i 20 e i 22 anni, che stanno effettuando degli strani movimenti.

I poliziotti procedono al loro controllo sul posto: due di essi hanno addosso, occultati negli slip, degli involucri in cellophane contenenti oltre 50 grammi di marijuana ciascuno. Gli agenti procedono allora con una perquisizione locale degli alloggi in cui i ragazzi vivono con le loro famiglie.

In due casi verrà rinvenuta altra sostanza stupefacente, occultata nelle stanze da letto, in scatole di scarpe e di tabacco, e materiale vario utile al confezionamento. Nel complesso sono stati sequestrati a carico dei tre amici oltre 150 grammi di marijuana, destinati con ogni probabilità allo spaccio in zona Aurora.