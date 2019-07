Aurora sommersa dai rifiuti: «Il porta a porta è un flop»

Neanche un mese di convivenza con la raccolta differenziata ed ecco arrivare i primi mugugni. Come era prevedibile i residenti del quartiere Aurora non hanno ancora assorbito il passaggio al porta a porta, per altro in corso. A partire da metà maggio operatori autorizzati e muniti di apposito documento e pettorina di riconoscimento hanno consegnato casa per casa ai residenti lo “starter kit”, composto da una biopattumiera, sacchetti compostabili per la raccolta dell’organico, sacchi per gli imballaggi in plastica, calendario dei passaggi settimanali e materiale informativo sul nuovo sistema di raccolta.

Un sistema che secondo la Circoscrizione 7 rischia di fare acqua, tanto in zona Aurora quanto in Vanchiglietta dove i disagi si segnalano da settimane. «È inutile girarci intorno – lamenta il vicepresidente, Ernesto Ausilio -. Nonostante gli sforzi di Amiat e di tutti i suoi operatori, della Circoscrizione che si è attivata per monitorare eventuali criticità cercando di porvi rimedio, nonostante gli sforzi dei cittadini è evidente che questo sistema va rivisto. Innanzitutto nei luoghi densamente abitati, nei supercondomini, e in tutte quelle situazioni in cui gli svantaggi e il peggioramento della situazione appare evidente».

Ad aumentare il disagio potrebbe mettersi anche il caldo. Con l’odore impossibile dei rifiuti che viene percepito a decine di metri di distanza. Basta poi fare un giro nel quartiere per rendersi conto della situazione, in molte strade i bidoni traboccano di immondizia. Specie in corso Brescia. «Sono scene – conclude Ausilio – che tutti quanti noi vediamo e viviamo quotidianamente. Credo che in materia di raccolta differenziata non esista un metodo unico applicabile a ogni contesto. E quindi se in Crocetta funziona non è detto che lo stesso effetto si veda anche in periferia.