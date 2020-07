Autista Gtt aggredito. Denunciato un 17enne

E’ stato identificato il giovane che ha aggredito un autista Gtt “colpevole” di avergli chiesto di indossare la mascherina.

I carabinieri della compagnia di Ivrea hanno segnalato alla Procura dei Minori di Torino un 17enne, residente a Ivrea, ritenuto responsabile, alcuni giorni or sono, di violenza nei confronti di un conducente di un autobus delle linee urbane della Gtt. L’aggressione era avvenuta a bordo del mezzo nella zona del Movicentro, l’area di snodo dei trasporti urbani di Ivrea dove convergono treni e autobus, molto frequentata dai pendolari e ragazzi. Ma cosa aveva innescato tale violenza? Semplicemente la richiesta da parte del dipendente Gtt di osservare le regole sulla protezione individuale. In quell’occasione l’autista, infatti, aveva rimproverato il giovane che era sull’autobus senza mascherina, un obbligo oramai consolidato e che dovrebbe essere normale rispettare a seguito dell’emergenza sanitaria. La risposta era stata diametralmente opposta da quello che ci si poteva aspettare in quanto il giovane aveva cominciato ad inveire contro l’autista.

