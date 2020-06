Auto tra i binari, bloccato per un’ora e mezza il traffico nella zona della movida

Il conducente di un'Audi ha fermato la vettura in sosta vietata: tram impossibilitati a proseguire e circolazione in tilt

Ha parcheggiato l’auto, un’Audi nera, tra i binari del tram, bloccando la circolazione – non soltanto quella dei mezzi pubblici – per un’ora e mezza. È accaduto nella serata di ieri in via Bonafous, nei prezzi di piazza Vittorio, nel cuore della movida torinese.

Soltanto pochi minuti dopo la mezzanotte la vettura è stata finalmente rimossa dagli agenti della polizia municipale, allertati dai conducenti dei tram della circolare destra e della circolare sinistra (linea numero 16) impossibilitati a proseguire.

Per il proprietario dell’Audi sono in arrivo una multa per divieto di sosta e una sanzione da parte degli operatori del Gtt. Rischia inoltre una denuncia per interruzione di pubblico servizio.