Auto contro albero in corso Moncalieri: una persona morta, altre tre ferite

Incidente mortale nel corso della notte a Torino, in corso Moncalieri. Una persona è morta e altre tre sono rimaste ferite dopo che un’auto, una Peugeot 206 grigia, si è schiantata contro un albero per motivi che sono al vaglio degli inquirenti. Romena la nazionalità di tutti gli occupanti l’autovettura.

L’episodio si è verificato intorno all’1.30 della notte tra il sabato e la domenica all’altezza della discoteca Bamboo, ex Banus. L’auto, come riferito da un testimone, dopo un sorpasso è finita contro un albero e l’impatto si è rivelato mortale per una persona sistemata sul sedile posteriore, un uomo di 49 anni.

Ferite le altre tre, che sono state soccorse da personale del 118 e da vigili del fuoco. Tutti i feriti sono stati trasportati al pronto soccorso del Cto, uno in codice giallo e gli altri due in codice verde. Sul posto anche numerosi agenti della polizia municipale, che stanno cercando di ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto.