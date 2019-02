Auto contro il muro: sbalzato dall’abitacolo, muore in ospedale dopo tre giorni di agonia

La vittima è il 20enne Marco Albanese. Ricoverato in condizioni disperate al Cto, si è spento la scorsa notte

Non ce l’ha fatta Marco Albanese, il 20enne rimasto vittima di un grave incidente stradale lo scorso martedì 12 febbraio, all’incrocio tra via Petrarca e viale Rimembranza a Moncalieri. L’auto a bordo della quale il giovane viaggiava come passeggero, una Fiat Panda, aveva prima urtato una lapide, poi un palo della luce e infine aveva ultimato la propria corsa andando a schiantarsi contro un muro.

OPERATO, E’ MORTO NELLA NOTTE

Nel violento impatto, il 20enne – che sedeva sul sediolino posteriore – è stato sbalzato fuori dall’abitacolo. Soccorso, è stato accompagnato in condizioni disperate all’ospedale Cto di Torino dove i medici lo hanno sottoposto ad un delicato intervento chirurgico (gli è stata asportata la milza). Purtroppo tutti gli sforzi prodotti dal personale medico per tenerlo in vita sono risultati vani. Ieri le condizioni del giovane sono peggiorate fino a portarlo alla morte, nel corso della notte.

SULL’INCIDENTE INDAGANO I CARABINIERI

Sulla dinamica dell’incidente, nel frattempo, sono ancora in corso le indagini dei carabinieri del locale comando compagnia dell’Arma. Migliorano, intanto, le condizioni di salute del conducente e dell’altro passeggero.