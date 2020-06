Auto data alle fiamme, caccia al piromane

NOLE Per gli inquirenti il rogo è di natura dolosa

È un mistero l’incendio di una Audi A6, la scorsa notte in via Garibaldi a Nole. Attorno alle 4, un boato ha svegliato i residenti. In fiamme anche una Mazda, parcheggiata subito dopo la Audi.

Il rogo ha portato anche al danneggiamento della facciata degli stabili ai civici 3, 5 e 7 – non abitati da tempo – nonché di una veneziana alla finestra di un appartamento al primo piano del civico 12.

Ora spetterà ai carabinieri della stazione di Mathi fare chiarezza su quanto accaduto. Per il momento si sa che le due auto appartengono, rispettivamente, a un operaio e a un rappresentante.

Le telecamere di videosorveglianza presenti nella cittadina e che monitorano gli spostamenti delle vetture da e per Nole, assieme a quelle installate dai privati, potrebbero permettere ai militari di risalire all’autore, o agli autori, dell’atto che per gli stessi inquirenti è di natura dolosa.

Sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco di Mathi, Nole e Torino, che hanno operato a lungo prima di spegnere le fiamme. Nessuna persona è rimasta ferita o intossicata.