Auto Due A di Amenta Alfio – Dove cambiare la propria vettura diventa un vero gioco da ragazzi

Perché rinunciare al piacere di comprare un’auto nuova o di vendere la propria vettura ormai vecchia e rinnovarla con quella desiderata? I sogni si possono realizzare se ci si affida alla professionalità e alla garanzia di un nome quale Auto Due A di Amenta Alfio che a Nichelino, ma non solo, è diventato ormai un punto di riferimento specializzato nella compra vendita dell’usato e nel noleggio a lungo termine:

«Una tendenza che sta prendendo piede sempre di più e di cui siamo specializzati – spiega Amenta che continua – siamo in questa sede dall’ottobre del 2005, ma già prima ne avevamo un’altra sempre a Nichelino e quindi negli anni ci siamo fatti conoscere puntando sempre sulla qualità e sulle relazioni con il pubblico»

E, soprattutto, su tutte le novità come, appunto, il noleggio. Ma anche chi desidera un’auto tutta sua usata può essere sereno di non sbagliare perché da Auto Due A l’affidabilità è un valore. Le vetture possono essere acquistate in contanti, o attraverso finanziamenti fatti direttamente in sede, la garanzia dura, inoltre, 12 mesi. E niente paura se doveste avere le idee poche chiare, perché qui si trova una vasta scelta fra tantissime marche, non mancano, ovviamente, le Fiat, ma ci sono pure le Alfa Romeo, le Citroën, le Audi, le Ford, le Jaguar, le Lancia, le Renault. Il posto giusto per l’auto migliore.

Indirizzo: via XXV Aprile 150, Nichelino

Telefono: 011.6807044

Orario: 9-13; 14,45-19 (chiuso la domenica)