Auto e camion contro guardrail in tangenziale: due incidenti diversi in pochi minuti [LE FOTO]

Prima lo schianto di una 42enne rumena, poi quello di un tir guidato da un 58enne. Entrambi sono in condizioni non gravi

Due incidenti diversi nel giro di pochi minuti, sulla stessa tangenziale, quella di Torino. E’ accaduto questa mattina: protagonisti una donna rumena di 42 anni ed un uomo italiano di 58, entrambi ora in ospedale in condizioni non gravi.

IL PRIMO INCIDENTE INTORNO ALLE 6.30

Il primo dei due incidenti si è verificato intorno alle 6.30 del mattino, presso l’interscambio della tangenziale nord, in direzione sud. La donna, alla guida di una Toyota Aygo, ha perso il controllo della macchina schiantandosi contro il guardrail. Dopo i soccorsi è stata portata all’ospedale di Rivoli: è in condizioni non gravi.

QUALCHE MINUTO DOPO LO SCHIANTO DEL TIR

Qualche minuto dopo è stato il turno di un camion guidato da un 58enne italiano, che ha urtato un altro tir sbandando e terminando la corsa contro le barriere di protezione. Il mezzo si è inoltre incastrato tra guardrail e il dirupo vicino, con la parte anteriore sospesa nel vuoto. Il camionista è rimasto incastrato: necessario l’intervento dei pompieri e dell’elisoccorso del 118. L’uomo è all’ospedale Maria Vittoria, le sue condizioni non sono gravi.