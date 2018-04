Auto esce fuori strada e piomba nel canale pieno d’acqua. Conducente in salvo

Auto esce fuori strada e piomba nel canale. E’ successo la notte scorsa, in località Ferriera a Buttigliera Alta (Torino). Il veicolo, una Fiat Panda, per cause ancora in corso di accertamento, mentre percorreva via Dora Riparia, è scivolato nel canale che alimenta la centrale elettrica dell’Enel finendo praticamente a mollo, quasi completamente sommerso dall’acqua.

IL CONDUCENTE SI E’ MESSO IN SALVO

E’ stato lo stesso conducente, una volta messosi in salvo, a lanciare l’allarme. Il livello dell’acqua, per fortuna, non superava il metro e mezzo. Così l’uomo è riuscito ad aprire lo sportello ed a raggiungere la vicina riva. Sul posto, con i carabinieri che hanno proceduto con i rilievi di rito, anche i vigili del fuoco cui è toccato il compito di estrarre il veicolo dal canale.