Auto esce fuori strada nella notte: feriti due ragazzi. Uno è grave

L'incidente è avvenuto in una via del centro città: 19enne ricoverato in codice rosso a Pinerolo

Paura, la scorsa notte, a Stella, frazione del Comune di Macello per un grave incidente stradale che ha visto coinvolto due giovani. Poco dopo le 4, nella via centrale del paese, un’auto è finita fuori strada per motivi ancora in corso di accertamento.

GRAVE UN 19ENNE

All’interno c’erano due ragazzi di 19 e 18 anni, rimasti entrambi feriti. Sono stati soccorsi e trasportati a Pinerolo con due ambulanze del 118. Il 19enne è grave: è stato ricoverato in codice rosso. In codice giallo invece l’amico che si trovava con lui al momento dell’incidente.