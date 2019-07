Auto esce fuori strada e si schianta contro un albero: 39enne in ospedale

Rocambolesco incidente, ieri sera, sull’ex statale 460, a Feletto (direzione Torino). Una donna di 39 anni, residente a Rivarolo Canavese, al volante di una Peugeot 307, si è schiantata contro il tronco di un albero dopo aver invaso la corsia opposta. In seguito al violento urto, la vettura si è poi ribaltata sull’asfalto.

SOCCORSA DAL 118

La malcapitata è stata soccorsa da alcuni automobilisti di passaggio che hanno immediatamente allertato il 118. Estratta dall’abitacolo della vettura dai vigili del fuoco, la 39enne è stata “affidata” agli specialisti del 118-Croce Rossa di Rivarolo Canavese che l’hanno trasportata in ospedale a Cirié con alcune fratture. Le ferite, sia pur serie, non destano particolari preoccupazioni. La donna non è in pericolo di vita: se la caverà, sia pure con una lunga degenza.

STRADA CHIUSA AL TRAFFICO

Resta solo da capire come abbia fatto ad uscire fuori strada ed a impattare contro l’albero. A questi quesiti sono chiamati a dare una risposta i carabinieri della compagnia di Ivrea, giunti sul posto per gli accertamenti ed i rilievi di rito. Per consentire le operazioni di soccorso e la rimozione della macchina, l’ex statale è stata chiusa al traffico per circa un’ora con inevitabili ricadute sulla viabilità.