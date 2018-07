Auto falcia gruppo di cavalli: morti due animali. Gravi due fantini

Ha falciato in pieno un gruppo di cavalli uccidendone due e ferendo gravemente una coppia di fantini. E’ successo la scorsa notte sulla strada per La Cassa, a San Gillio, nei pressi del cimitero. Uno dei cavalieri, un 60enne di Druento, è stato ricoverato al Cto di Torino: in prognosi riservata, è in pericolo di vita. L’altro, una donna di 48 anni di Alpignano, è sotto osservazione all’ospedale di Rivoli ma non in pericolo di vita.

VETTURA DISTRUTTA, MORTI DUE CAVALLI

La vettura, una Fiat Punto, alla cui guida c’era un 25enne residente a Givoletto,

è andata completamente distrutta perché si è schiantata contro uno dei cavalli, uccidendolo sul colpo. Un altro degli animali coinvolto nel violento impatto, è stato abbattuto poco dopo dai veterinari dell’Asl To3 perché in condizioni troppo gravi.

IL GRUPPO ATTRAVERSAVA AL BUIO?

Sulla dinamica dell’incidente, accaduto poco dopo la mezzanotte, stanno indagando i carabinieri della compagnia di Rivoli, giunti sul posto per gli accertamenti del caso. Secondo una prima ricostruzione sembra (il condizionale è d’obbligo) che il gruppo di quadrupedi, con in sella i loro fantini, stesse attraversando la strada al buio per tornare al maneggio “La Corteira” in Alpignano.

NON LI HA VISTI E LI HA TRAVOLTI

Pare (anche questa circostanza è tutta ancora da chiarire) non fossero dotati di dispositivi luminosi in grado di segnalare la loro presenza agli automobilisti. Resta il fatto che il conducente dell’auto non li ha visti e li ha letteralmente centrati, rimanendo a sua volta ferito (ha riportato una cervicalgia da contraccolpo guaribile in cinque giorni: anche lui è stato medicato all’ospedale di Rivoli).

STRADA CHIUSA AL TRAFFICO

La strada provinciale teatro del terribile incidente è rimasta chiusa al traffico per buona parte della notte. Sul posto, con i militari dell’Arma, sono giunte diverse ambulanze e i vigili del fuoco.