Auto in fiamme in pieno centro: arrivano i vigili del fuoco

Un’auto alimentata a gpl, parcheggiata lungo il ciglio della strada, prende improvvisamente fuoco: accade in centro città. La scena, ripresa da un passante con un telefonino, è terribile. Le fiamme divampano alte avvolgendo l’utilitaria in una palla di fuoco e lambendo un vicino palazzo. Nel video si sente il suono di una sirena: è l’autobotte dei vigili del fuoco che si avvicina. In men che non si dica i pompieri sono sul posto e con l’aiuto delle manichette, domano il rogo.