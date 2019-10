Auto in fiamme sulla tangenziale di Torino, traffico in tilt

Una vettura ha preso fuoco in prossimità dello svincolo di corso Allamano: nessun ferito, corsie chiuse

Auto in fiamme sulla tangenziale di Torino. Nelle prime ore del mattino una vettura ha preso fuoco in prossimità dello svincolo di corso Allamano, nel territorio del comune di Rivoli. Stava percorrendo la carreggiata in direzione nord.

Nessuna persona è rimasta ferita o intossicata in conseguenza del rogo, che è stato domato dai vigili del fuoco e che ha però provocato pesanti disagi alla circolazione. Notevoli i rallentamenti, anche perché la polizia stradale e gli operatori Ativa hanno dovuto chiudere tutte le corsie in direzione nord.

Il traffico è stato deviato sulla carreggiata opposta, con chiusura della corsia di sorpasso, circostanza che ha provocato il formarsi di lunghe code in entrambe le direzioni. Alle 9.30 è stato possibile riaprire una corsia e quella di emergenza, con parziale alleggerimento della situazione.