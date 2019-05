Auto a fuoco dopo lo schianto. Una ragazza salva in extremis

Se l’è vista brutta una ragazza di 22 anni che ieri è rimasta vittima di un incidente lungo la provinciale per Ozegna. Se è viva, deve ringraziare la prontezza di riflessi e il coraggio di alcuni automobilisti di passaggio che hanno assistito allo schianto di cui è rimasta vittima e l’hanno estratta dalle lamiere prima che l’auto andasse a fuoco.

È successo intorno a mezzogiorno. La giovane era alla guida di una Opel Corsa che si è scontrata con una Kia Sportage, condotta da un 36enne di Castellamonte. Come detto, la Corsa ha preso fuoco dopo l’impatto ma per fortuna la giovane era già stata estratta dalle lamiere e messa in salvo prima che i vigili del fuoco provvedessero a spegnere le fiamme. La 22enne, dopo essere stata stabilizzata, è stata trasportata in elicottero al Cto dove i medici l’hanno curata per un trauma cranico e una frattura alla spalle. Dovrebbe guarire in circa un mese. Meno grave il 36enne che è invece stato portato al pronto soccorso dell’ospedale di Ivrea. Le indagini sono affidate ai carabinieri della compagnia di Ivrea.