Auto fuori strada sull’autostrada A6. Morta donna di 80 anni

Una donna di 80 anni è morta nel pomeriggio in un incidente stradale sull’autostrada A6 Torino-Savona tra Fossano e Marene. Secondo le prime informazioni, viaggiava su un’auto condotta da un uomo, anch’egli ottantenne, finita fuori strada per cause in corso di accertamento.

AUTOMOBILISTA SOCCORSO DAL 118

Soccorso dal 118, l’uomo è stato ricoverato in codice giallo all’ospedale Santissima Annunziata di Savigliano. Per agevolare i soccorsi, è stato chiuso un tratto di carreggiata in direzione nord. Nella zona il traffico è rallentato.