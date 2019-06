Auto in fiamme sulla Tangenziale, il conducente riesce a salvarsi. Traffico in tilt

E' successo in prossimità dello svincolo di Borgaro Torinese

Momenti di paura, questa mattina, sulla A55, Tangenziale Nord, dove, in prossimità del raccordo Torino-Caselle, all’altezza dello svincolo per Borgaro Torinese (in direzione Torino), un’auto ha improvvisamente preso fuoco. Le fiamme, a quanto pare, si sono sviluppate all’interno del cofano della vettura, una Mini Cooper.

IL CONDUCENTE SI METTE IN SALVO

Il conducente, resosi conto del pericolo, ha avuto il tempo di accostare sulla corsia d’emergenza e quindi di uscire dall’abitacolo prima che le fiamme potessero avvolgere completamente la macchina.

ROGO SPENTO DAI VIGILI DEL FUOCO

Sul posto è stata fatta arrivare la squadra 22 della centrale di corso Regina Margherita dei vigili del fuoco: i pompieri hanno spento il rogo impiegando una lancia con getto alta pressione e poi messo in sicurezza l’area. La Mini cooper, in ogni caso, è andata completamente distrutta.

CIRCOLAZIONE IN TILT

In conseguenza dell’incidente, la circolazione ha subito forti disagi e rallentamenti dovuti alla chiusura temporanea della Tangenziale. Sul posto, con i vigili del fuoco, anche la polizia stradale e gli ausiliari della viabilità.