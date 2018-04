Auto in officina, ecco come lo fregano

La piccola telecamerina sul cruscotto della potente Mercedes portata a riparare è sfuggita ai meccanici dell’officina canadese: grave errore, perché il proprietario, Daniel Sheikhan, ha potuto osservare, immaginiamo con quale serenità, come lo stavano fregando.

La sua Mercedes S63 Amg aveva bisogno di un intervento alla trasmissione: il conto di 600 euro comprendeva un’ora e mezza di lavoro. Ma con dash cam non si può barare: ha ripreso tutte le fasi del lavoro, e cioè un totale di 11 minuti. Poi ha filmato i meccanici che con il macchinone se ne andavano in giro. A un certo punto era parcheggiata davanti a una gelateria.

Ciò che la dash cam ha rivelato è stato subito postato su Youtube: in men che non si dica il video ha raggiunto un milione di visualizzazioni con migliaia di commenti di solidarietà ed esecrazione per gli astuti meccanici che hanno perfino ammesso di non aver nemmeno letto l’ordine di lavoro. Troppo astuti, la rete non perdona.