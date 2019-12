Incredibile ma vero a Foggia. Un’auto è rimasta in panne e necessita del traino di un meccanico per la riparazione in officina. Il professionista in effetti arriva subito e procede. Il bello è che il “mezzo” usato per il trasporto è la sua bicicletta.

L’anziano meccanico procede di buona lena, dopo aver collegato un cavo al cric sotto la vettura, e la vettura in effetti si sposta. Scatenando però l’ilarità dei passanti, che si esprime in modo colorito e folkloristico.