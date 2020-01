Tragedia nella notte sulla provinciale: il conducente della vettura non si è fermato a prestare soccorso

Dramma nel torinese: un 35enne albanese è stato investito ed ucciso sulla provinciale che collega Stupinigi ad Orbassano da un’auto pirata, che non si è fermata a prestare soccorso dopo l’incidente.

L’uomo, secondo le prime ricostruzioni, stava camminando a bordo strada in un tratto poco illuminato. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 per constatarne il decesso. I carabinieri, invece, sono a caccia del pirata della strada, ancora in fuga.