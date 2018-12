A bordo c'erano due anziani. Soccorsi dai vigili del fuoco, sono stati trasportati in ospedale per accertamenti

Incidente stradale, oggi a Perrero, in località Chiotti Superiori. Una coppia di anziani stava viaggiando sulla provinciale 149 quando il conducente, probabilmente a causa di un malore, ha perso il controllo del mezzo.

L’AUTO PRECIPITA NELLA SCARPATA

L’auto è precipitata in una scarpata per una ventina di metri. Le due persone, soccorse dai vigili del fuoco, sono illese; sono state trasportate in ospedale per accertamenti.