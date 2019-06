Auto contro scooter a Torino, muore uomo di 60 anni [FOTO]

Incidente mortale nella notte a Torino. Alle 23.55 circa di ieri sera in corso Monte Grappa, all’incrocio con via Valgioie, uno scooter Vespa si è scontrato con un’auto BMW X3. In conseguenza dell’urto il motociclista, Vincenzo Rochira, un uomo di 60 anni di nazionalità italiana, è rovinato a terra riportando lesioni gravissime che ne hanno determinato la morte.

A nulla è valso l’intervento dei sanitari del 118 che non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso. I rilievi sono stati effettuati dalla squadra infortunistica del reparto radiomobile della polizia municipale Torino e i veicoli sono stati sottoposti a sequestro giudiziario. La salma è stata trasportata presso il civico obitorio.

La donna al volante della BMW, una 26enne di nazionalità moldava con patente moldava ritirata un mese fa circa da agenti della municipale perchè, residente da più di un anno in Italia, non aveva provveduto alla conversione della stessa, è risultata negativa all’alcoltest. Sembrerebbe che la BMW X3 percorresse via Valgioie in direzione corso Monte Grappa quando, giunta all’incrocio, non concedeva la precedenza come prescritto dalla segnaletica stradale, scontrandosi con la Vespa che percorreva corso Monte Grappa in direzione corso Peschiera, provenendo, dunque, dalla sua sinistra.