Auto si ribalta in tangenziale, traffico in tilt [FOTO]

Incidente tra l'uscita di corso Francia e lo svincolo per la Torino-Bardonecchia: ferite lievi per la donna al volante

Pauroso incidente in tangenziale, tra l’uscita di corso Francia e lo svincolo per l’A32 Torino-Bardonecchia: una Ford Fiesta, che viaggiava in direzione Milano, si è ribaltata sulla carreggiata.

A bordo dell’autovettura una donna, trasportata all’ospedale di Rivoli: le sono state riscontrate lievi ferite e non è in pericolo di vita. A quanto risulta dai primi accertamenti, la donna ha perso il controllo della vettura senza il coinvolgimento di altre auto.

Notevoli i disagi per il traffico veicolare. La circolazione è stata limitata a una sola corsia delle tre e ci sono da registrare lunghi incolonnamenti. Sul posto le pattuglie della polizia stradale e i tecnici dell’Ativa, al lavoro per ripristinare la normale viabilità nel minor tempo possibile.