Auto si ribalta sulla direttissima della Mandria: due i feriti, uno è grave

Momenti di paura, questo pomeriggio, per un rocambolesco incidente stradale verificatosi sulla direttissima della Mandria, il tratto di strada che da Venaria Reale conduce alle Valli di Lanzo. L’orologio aveva da poco segnato le 15 quando una microcar, che viaggiava in direzione di Venaria, è improvvisamente uscita fuori strada e si è ribaltata. A bordo c’erano due persone.

ESTRATTI DALLE LAMIERE

L’incidente si è verificato all’altezza di Druento. I due sono stati soccorsi ed estratti dalle lamiere del veicolo dai vigili del fuoco. Secondo le prime ricostruzioni la piccola auto, per cause ancora in corso di accertamento da parte dei carabinieri, ha sbandato, tagliando la carreggiata e poi si è letteralmente “capottata” nei prati che costeggiano la strada provinciale.

GRAVE UN PENSIONATO

Al volante c’era un pensionato le cui condizioni sarebbero gravi. Ferito anche l’altro passeggero. Il conducente della vettura è stato caricato a bordo di un elicottero e quindi portato in codice rosso al Cto di Torino. L’altro invece è stato trasferito al pronto soccorso dell’ospedale di Ciriè.