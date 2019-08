Auto si schianta contro il guard-rail e poi si ribalta: morti due anziani di Torino

Drammatico incidente stradale, questo pomeriggio, sul tratto dell’A21 che costeggia la provincia Pavese. Poco prima delle 14.45 un’auto con a bordo una coppia di Torino, lui 71enne e lei di cinque anni più grande, è andata a sbattere violentemente contro il guard rail ribaltandosi. I due a bordo non hanno avuto scampo.

MORTI I DUE OCCUPANTI

I soccorritori del 118, giunti sul posto con l’elisoccorso di Milano, la Croce Rossa di Stradella e di Pavia, hanno dovuto faticare non poco per estrarre i corpi delle vittime (rimasti incastrati nelle lamiere contorte dell’auto) dalla macchina. Quando i vigili del fuoco sono riusciti a tirarli fuori, dopo una non facile operazione, purtroppo per la coppia non c’era già più nulla da fare.

FORSE UN MALORE LA CAUSA DELL’INCIDENTE

Sul posto, per gli accertamenti e le indagini di rito, la polizia stradale del locale compartimento. Agli agenti ora il compito di ricostruire la dinamica del fatto: non si esclude che l’uscita di strada della vettura sia stata provocata da un improvviso malore del conducente.