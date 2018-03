Auto si schianta contro il palo della luce e prende fuoco. Morto il conducente [LE FOTO]

Pompieri e 118 sul posto, ma per Marco Pagliarin, 52 anni, non c'è stato nulla da fare: l'uomo è deceduto a bordo dell'ambulanza

E' accaduto questa mattina in via Duca Degli Abruzzi in frazione Arè a Caluso

Tragedia, questa mattina, poco dopo le 8, in via Duca Degli Abruzzi, in frazione Arè di Caluso. Un uomo, Marco Pagliarin, 52 anni, originario della provincia di Vercelli ma residente a Chivasso, in frazione Pogliani, ha perso la vita dopo essersi schiantato, al volante di una Fiat Grande Punto, per cause ancora in corso di accertamento (è possibile che l’uomo abbia perso il controllo dell’auto a seguito di un malore), contro un palo dell’illuminazione pubblica.

LA VETTURA HA PRESO FUOCO

In seguito all’urto, violentissimo, la vettura ha preso fuoco con ancora il conducente intrappolato nell’abitacolo. L’intervento dei vigili del fuoco di Ivrea è stato tempestivo: in pochi istanti, i pompieri sono riusciti a spegnere le fiamme.

L’AUTISTA SI E’ SPENTO A BORDO DELL’AMBULANZA

Pagliarin, nel frattempo, era già stato estratto dalla vettura e affidato alle cure dei medici del 118, a loro volta fatti arrivare sul luogo dell’incidente. Le sue condizioni sono apparse subito gravissime ai “camici bianchi” che lo hanno preso in cura. Purtroppo per lui non c’è stato nulla da fare: l’uomo è deceduto a bordo dell’ambulanza.

CARABINIERI SUL POSTO PER I RILIEVI

La ricostruzione del drammatico incidente è ora al vaglio dei carabinieri del distaccamento di Chivasso e della polizia municipale di Caluso. Per consentire i rilievi la statale 26 è stata chiusa al traffico per quasi un’ora.