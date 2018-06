Auto si schianta contro il passaggio a livello, disagi sulla linea Torino-Novara

La vettura ha divelto le sbarre: rallentamenti per 14 treni. Fino a 20 minuti di ritardo per due Intercity e fino a un'ora per 11 regionali. Altri due convogli sono stati cancellati in parte del percorso

Problemi alla circolazione ferroviaria, questa mattina dalle 7.30, a causa di un autoveicolo che ha divelto le sbarre e danneggiato il passeggio a livello tra Chivasso e Torrazza, sulla Torino-Novara. Sul posto sono intervenuti la polizia ferroviaria e i tecnici di Rfi che hanno riparato le sbarre. La circolazione ferroviaria è tornata regolare intorno alle 9.

RALLENTAMENTI E CANCELLAZIONE DI TRENI

I rallentamenti hanno riguardato 14 treni: fino a 20 minuti di ritardo per due Intercity e fino a un’ora per 11 regionali. Altri due treni sono stati cancellati in parte del percorso. Per consentire il proseguimento degli interventi di ripristino è stato inibito al traffico veicolare il passaggio a livello. La strada rimarrà quindi chiusa per tutta la mattinata.