Auto sterza e fa cadere a terra motociclista dopo una lite

Lo sceriffo della contea ha condiviso il filmato per trovare il responsabile

Un automobilista ha ripreso col cellulare il momento in cui un motociclista viene fatto cadere con la sua moto per colpa di un’auto, una Mazda grigia per l’esattezza, la cui persona alla guida decide di colpire il mezzo a due ruote dopo una lite stradale, facendolo finire a terra al bordo della strada.

Accade su Beneva Road a Sarasota in Florida. Il motociclista si mette a fianco della Mazda e comincia a discutere. Il motociclista dà poi una botta al vetro dell’auto.

E’ a questo punto che l’automobilista decide di sterzare improvvisamente. Ora lo sceriffo della contea di Sarasota ha deciso di diffondere il video con lo scopo di essere aiutato dagli utenti del web nell’identificazione del proprietario della Mazda.