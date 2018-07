Auto tra i binari a Felizzano, chiusa per alcune ore la Torino-Alessandria

Chiusa per alcune ore la circolazione ferroviaria sulla linea Torino-Alessandria a causa di un incidente verificatosi nel territorio del comune di Felizzano, in provincia di Alessandria, dove una Seat si è ribaltata vicino ai binari della ferrovia, proprio nei pressi della stazione.

Il conducente dell’autovettura è rimasto illeso ma è stato comunque trasportato dal personale sanitario del 118 all’ospedale Santi Antonio e Biagio di Alessandria per degli ulteriori controlli: non è in gravi condizioni.

Sul posto personale della polizia ferroviaria e i vigili del fuoco, che hanno provveduto a ripristinare la funzionalità della tratta.