Auto travolge bici: ciclista 45enne ricoverato in prognosi riservata al Maria Vittoria

E' successo ieri sera in corso Svizzera a Torino

Grave incidente stradale, ieri sera, a Torino. E’ successo intorno alle 20,30, in corso Svizzera nei pressi del civico 97. Mentre procedeva in direzione corso Appio Claudio, una Volkswagen Golf guidata da un 34enne di nazionalità marocchina, ha travolto una bicicletta con in sella un 45enne italiano.

CICLISTA RICOVERATO IN PROGNOSI RISERVATA

Nel violento impatto, il ciclista è rovinato al suolo riportando gravi ferite. Le sue condizioni sono apparse subito serie ai soccorritori: trasportato in “codice giallo” al pronto soccorso dell’ospedale Maria Vittoria, l’uomo è stato ricoverato in prognosi riservata.

ANCHE L’AUTOMOBILISTA FINISCE IN OSPEDALE

Anche l’automobilista, che si era subito fermato a prestare soccorso, è stato, a sua volta, accompagnato nello stesso pronto soccorso in “codice verde”.

SI CERCANO TESTIMONI

Sul posto si è recata la squadra infortunistica del reparto Radiomobile della polizia municipale di Torino per i rilievi del caso. Non si conosce la percorrenza del ciclista, i cui familiari non sono ancora stati informati, e si ricercano testimoni