Auto travolge cinghiali sull’A26: due morti e un ferito nel novarese

Dramma nella notte sull’A26 Genova Voltri-Gravellona Toce. Un’auto con all’interno tre persone ha travolto due cinghiali di grossa taglia, che hanno tagliato loro la strada. I due passeggeri a bordo della vettura sono morti, mentre il conducente è ferito ed ora ricoverato all’ospedale.

I DUE SBALZATI FUORI DALL’ABITACOLO

E’ accaduto all’altezza del casello di Biandrate, nel novarese. La poca visibilità ha reso impossibile al conducente evitare gli animali: i due passeggeri, sia quello che era seduto dietro sia quello che si trovava affianco al guidatore, sono stati sbalzati fuori dall’abitacolo e sono morti sul colpo. Si tratta di due uomini di 32 e 39 anni. Il conducente, invece, è stato invece trasportato in codice giallo all’ospedale di Novara.

NON CI SONO PROBLEMI DI TRAFFICO

Sul posto sono intervenute le squadre di soccorso, insieme ai Vigili del fuoco e a diverse pattuglie della Polizia Stradale. Autostrade ha informato che non ci sono rallentamenti per il traffico in zona.