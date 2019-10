Auto travolta dalla Canavesana, la procura indaga per disastro

La Procura di Ivrea apre un fascicolo per danneggiamento, disastro colposo e interruzione di pubblico servizio a seguito dell’incidente avvenuto mercoledì mattina a Valperga dove un treno ha travolto una Lancia Lybra che incautamente avrebbe forzato le barre del passaggio a livello. Il conducente della Lancia, nonché unica persona rimasta ferita, Graziano Tomatis, 63 anni dipendente della Teknoservice e residente a Valperga, potrebbe essere iscritto al registro degli indagati.

L’uomo si trova attualmente ricoverato al Cto con politraumi, ma miracolosamente non è grave. Mercoledì intorno alle 9 l’uomo percorreva via Borrelli una strada poco fuori dal centro abitato di Valperga; giunto al passaggio a livello, forse abbagliato dal sole, non avrebbe visto le barre abbassate e le ha forzate proprio nel momento in cui sopraggiungeva il treno. Il convoglio ferroviario viaggiava a bassa velocità data la vicinanza alla stazione ferroviaria di Valperga e, dopo l’urto, ha trascinato l’auto per una cinquantina di metri.

Tomatis è stato estratto dalle lamiere contorte, sanguinante, ma non in gravi condizioni. Nessuno a bordo del treno è rimasto ferito. La linea Sfm1, gestita dalla Gtt, è rimasta chiusa mercoledì e giovedì, sia per i rilievi che per le riparazioni e la rimozione dei mezzi accidentati. Le corse soppresse sono state sostituite con navette, ovviamente solo per il tratto interessato, cioè da Rivarolo a Pont Canavese, mentre tra Rivarolo e Chieri il servizio è proseguito regolarmente su rotaia.

Oggi, venerdì, riprenderà con il treno anche la tratta chiusa per l’incidente. L’evento, per quanto accidentale, ha riportato i riflettori su una linea ferroviaria da sempre vessata da un’infinità di problemi e disservizi, inserita tra le dieci peggiori d’Italia e in attesa di passare di mano nella gestione, dalla Gtt a Trenitalia, nella speranza di migliorarne le condizioni di sicurezza, puntualità e qualità del servizio. Ora, riguardo all’incidente avvenuto a Valperga, la parola spetta alla procura di Ivrea.