Quando una professione nasce da una grandissima passione, coltivata fin dall’adolescenza, allora il risultato è chiaramente assicurato. È il caso di Luciano Torchio dell’officina Auto Ts, in via Buenos Aires, specializzata in ogni tipo di riparazione meccanica su ogni genere di automobile, nonché preparatore sportivo dato che «io stesso sono un pilota Slalom – sottolinea Luciano Torchio – gareggio anche nel campionato italiano e in competizioni quali la Susa Moncensio, solo per citarne una». Una completa conoscenza delle vetture a 360 gradi, quella di Torchio, in grado di capire sempre come mettere un’auto su strada o di ripararla dopo pesanti danni meccanici o di tutte le entità. «Sono anche un figlio d’arte, mio papà era un meccanico. È questo il segreto del nostro mestiere, un’esperienza che dura nel tempo e che viene alimentata da continui corsi di aggiornamento», obbligatori se si vuole rimanere in linea con le nuove auto vetture ibride e common rail.

Auto Ts di Luciano Torchio è dotata di computer diagnostico di ultima generazione e aggiornato ed è un’officina autorizzata Magneti Marelli Checkstar, in grado quindi di prendersi in cura le auto delle diverse aziende di noleggio. Infine, in via Buenos Aires è possibile cambiare le gomme e ricaricare i condizionatori.

Indirizzo: via Buenos Aires 49,

Telefono: 011.364463.

Orario: 8-12; 14,30-19 (chiusi sabato e domenica)