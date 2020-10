Auto contro un palo in via Reiss Romoli, muore donna di 62 anni

Incidente in mattinata a Torino: vano il trasporto in ambulanza all'ospedale Giovanni Bosco

Incidente mortale in mattinata in via Reiss Romoli. Una donna ha perso la vita dopo che l’automobile su cui era alla guida, una Kia Picanto, è sfuggita al controllo e si è schiantata contro un palo della luce.

La tragedia ha avuto luogo pochi minuti dopo le 8. La vettura era diretta verso piazza Stampalia e, nell’urto, non ha coinvolto altri mezzi. La donna alla guida, di 62 anni, è stata estratta dalle lamiere dai vigili del fuoco.

Inutile il trasporto in ambulanza all’ospedale Giovanni Bosco. La 62enne è morta infatti poco dopo l’arrivo nella struttura per le conseguenze delle gravi ferite riportate. Sull’accaduto indaga la polizia locale, incaricata di ricostruire l’esatta dinamica del sinistro.