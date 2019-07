Auto vola giù dal cavalcavia: una donna è morta, l’altra è grave

Disagi per la circolazione: per consentire le operazioni di soccorso e rimozione del veicolo, la A5 è stata chiusa al traffico

Una donna è morta e un’altra è rimasta gravemente ferita nel tragico incidente stradale accaduto poco fa, sull’autostrada A5 Torino-Aosta, tra i caselli di Volpiano e Settimo Torinese.

L’AUTO E’ VOLATA GIU’ DAL CAVALCAVIA

Secondo una prima ricostruzione, le due malcapitate viaggiavano a bordo di un’auto che, per cause ancora in corso di accertamento, è volata giù dal cavalcavia che supera la A5 tra Settimo e Volpiano, all’altezza del chilometro 5.

UNA DONNA E’ MORTA, L’ALTRA E’ GRAVE

La vettura si è ribaltata terminando la propria corsa sulla carreggiata, in direzione Torino della stessa autostrada. Per una delle due occupanti non c’è stato nulla da fare, l’altra, una donna portatrice di handicap, è stata elitrasportata in codice rosso al Cto.

AUTOSTRADA CHIUSA

La dinamica del terribile incidente è ora al vaglio della polizia stradale. Per consentire le operazioni di soccorso e rimozione del veicolo, la A5 è stata chiusa in direzione con uscita obbligatoria allo svincolo di Volpiano. Inevitabili i disagi alla circolazione.