Incredibile ciò che succede in una statale francese, in aperta campagna. Un’auto e un camion si beccano, con l’automobilista che non fa passare il mezzo pesante, accelerando e impedendo un primo tentativo di sorpasso.

La vendetta del camionista è spietata. Con un’accelerazione poderosa, il camion riesce stavolta a superare l’utilitaria e non solo: la spinge addirittura fuori strada. Da non ripetere per nessun motivo al mondo.