Autoarticolato perde il rimorchio in via Reiss Romoli: distrutta una vettura

Paura in via Reiss Romoli per un autoarticolato che in curva ha perso il rimorchio

andando a sbattere contro le auto in sosta. E’ accaduto nella tarda mattinata in un

interno della zona industriale.

Per fortuna in quel momento non transitava nessun pedone ma il rimorchio ha creato comunque ingenti danni alle auto parcheggiate distruggendone una.

L’incidente ha causato rallentamenti nella circolazione nella zona di via Ala di Stura per oltre un’ora quando è giunta una pattuglia della Polizia Municipale per i rilievi.