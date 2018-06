Autobus di scolaresca coinvolto in incidente a Salassa: cinque feriti, illesi i bambini

L’autobus che trasportava a casa una scolaresca dopo una gita è rimasto coinvolto in un incidente sulla strada provinciale numero 565 a Salassa, nel Torinese. A bordo una trentina di bambini, rimasti illesi.

Le conseguenze peggiori dello scontro, che ha coinvolto altre tre vetture, sono andate infatti agli occupanti di una Ford Transit, che in seguito a un sorpasso azzardato ha toccato la fiancata del pullman e ha poi centrato frontalmente due automobili.

Cinque, complessivamente, i feriti, tra cui un poliziotto in servizio al commissariato di Ivrea. Tutti sono stati trasportati in ospedale, non sono considerati in pericolo di vita. Sull’incidente, che si è verificato poco prima di un ponte sul torrente Orco, indagano i carabinieri della sezione di Castellamonte. La provinciale, rimasta chiusa per alcune ore, è stata riaperta in serata.