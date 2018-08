Autobus nello spazio camper. «Scaricano lì liquami vietati»

Prime luci dell’alba in piazza d’Armi, sul lato di corso Montelungo. Un conducente di un autobus Flixbus arriva all’interno dell’area di servizio riservata ai camper, che si trova di fronte alla stazione dei carabinieri Borgo San Secondo. Una volta parcheggiato il mezzo, l’autista scende ed effettua sia il lavaggio che lo scarico liquami, dopodiché torna a bordo e riprende tranquillamente il suo viaggio. Passano poche ore ed ecco arrivare un secondo pullman, sempre nello stesso luogo. E la scena si ripete in fotocopia: lavaggio, scarico e poi via. Stesso copione nel primo pomeriggio, per una situazione che ormai va avanti da un anno e mezzo circa, senza che nessuno sia finora intervenuto. «Ogni giorno arrivano almeno tre pullman. Eppure quello spazio non è per i bus, ma solo ed esclusivamente per i camper. Possibile che nessuno si accorga dell’infrazione?» continuano a ripetersi, come un mantra, i residenti dei palazzi vicini, peraltro già stufi di un’area camper dove, tra zingari e sporcizia, si registrano sono problemi. Tuttavia, il cartello sistemato in quel punto è abbastanza chiaro. La scritta recita a caratteri cubitali “servizi per camper” – e quindi non per autobus – e specifica che le uniche operazioni consentite sono il rifornimento idrico e lo smaltimento dei liquami mentre, in base all’articolo 11 del regolamento di polizia urbana, qualsiasi operazione di lavaggio è assolutamente vietata. Tuttavia, le trasgressioni proseguono, nonostante più volte gli abitanti della zona abbiano inviato mail e segnalazioni all’azienda di trasporti low-cost. Quest’ultima, dopo una nostra denuncia di qualche mese fa, aveva fatto verifiche e ammonito i suoi partner di passaggio in città, dicendo loro di non ripetere quel tipo di operazioni in piazza d’Armi. Ma, a quanto pare, gli avvertimenti sono serviti a poco. «Abbiamo provveduto immediatamente a ricontattare tutti i nostri partner che transitano per Torino – così Flixbus – ribadendo loro il divieto di effettuare tali operazioni nell’area camper. Inoltre dopo l’identificazione dei mezzi interessati sarà nostra premura prendere seri provvedimenti nei confronti dei partner coinvolti nella vicenda».