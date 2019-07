Autobus perde fumo, chiuso il traforo del Monte Bianco

Traforo del Monte Bianco chiuso e 67 turisti evacuati dopo che un pullman di linea inglese ha avuto un’avaria al motore che ha provocato la fuoriuscita di fumo dal motore. L’autobus si è fermato a 6,5 km dall’imbocco francese del tunnel, senza riuscire a ripartire.

Nelle operazioni di discesa dal mezzo una bambina è caduta e ha riportato una ferita lieve al ginocchio. A eccezione di questo piccolo incidente di percorso, le operazioni di evacuazione dei passeggeri sono andate avanti senza intoppi, coi turisti sistemati su alcune navette del Geie e il pullman trainato verso l’uscita italiana del traforo.

Notevoli i disagi per il traffico veicolare a causa della chiusura del traforo. I vigili del fuoco sono intervenuti subito, come previsto dalle procedure, e la circolazione è stata riaperta con il senso unico alternato in direzione Italia. Ancora chiusa, invece, la corsia in direzione Francia.