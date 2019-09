Autobus perde gasolio, cade motociclista: caos in centro a Torino [FOTO]

L'incidente nel tratto tra via Milano e piazza Solferino: traffico in tilt

Traffico in tilt e gran caos in centro a Torino a causa di un incidente che ha avuto per protagonista un autobus del Gtt. Il mezzo, della linea 51, ha perso tutto il gasolio contenuto nel serbatoio, che si è sparso sull’asfalto nel tratto compreso tra via Milano e piazza Solferino.

Un motociclista che percorreva quel tratto è caduto e si è ferito. I vigili hanno transennato la zona, con inevitabili ripercussioni sul traffico. Operatori al lavoro per la messa in sicurezza del quartiere, con la rimozione di tutto il carburante dalla sede stradale.

+++NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO+++